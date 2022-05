Consumi elettrici in aumento in aprile, anche se non nell'industria, settore in cui dopo l'andamento positivo dell'ultimo anno durato fino a inizio anno, il dato è allineato al 2021. E' quanto emerge dai dati comunicati oggi da Terna.Il rapporto mensile del gestore di rete conferma sostanzialmente i valori preliminari disponibili a inizio maggio ...

© Riproduzione riservata