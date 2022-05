È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio la legge 20 maggio 2022, n. 51 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”. Si tratta della conversione in legge del DL Taglia prezzi.Queste le principali di...

© Riproduzione riservata