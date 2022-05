Secondo quanto scrive il, scadrà il prossimo settembre il patto di aumento progressivo della produzione OpecPlus per una quota complessiva di 432.000 b/g al mese. Il patto avrebbe dovuto essere rivisto lo scorso aprile, secondo i piani sottoscritti in aprile 2020, ma di questa revisione non c'è traccia nei documenti ufficiali e giovedì pro...

© Riproduzione riservata