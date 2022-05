È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 214 del 31 maggio la comunicazione della Commissione europea “Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU”. Si tratta della guida per le modifiche ai Piani di ripresa (Pnrr) richieste nell'ambito di RepowerEU...

