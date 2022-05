Sui circuiti elettronici internazionali le quotazioni di greggi e prodotti hanno avviato la settimana al rialzo, col Brent tornato sopra quota 120, alla vigilia dell'incontro OpecPlus chiamato ad assegnare le quote a ciascun paese membro per il mese di luglio. Dalla riunione OpecPlus il mercato non si attende sorprese, però molti analisti ritengono...

© Riproduzione riservata