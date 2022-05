Sui circuiti elettronici internazionali, le quotazioni del petrolio si sono mosse in modo divergente, con il Wti sceso a 110 dollari barile, il Brent salito oltre 113. L'incertezza e l'alta volatilità delle quotazioni dipendono dalle recenti stime del Fmi, secondo cui non si può più escludere una recessione globale neanche per le economie più solid...

© Riproduzione riservata