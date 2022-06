2

La North Sea Transition Authority, l'agenzia britannica per l'upstream chiamata fino a marzo scorso Oil and Gas Authority, ha lanciato oggi il primo round per l'assegnazione di licenze per lo stoccaggio della COnel Regno Unito, con 13 aree disponibili.??"Le nuove aree di stoccaggio del carbonio, insieme alle sei licenze rilasciate in precedenza, ...

© Riproduzione riservata