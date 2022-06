Atlante, società del gruppo Nhoa dedicata all'infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, si è aggiudicata la gara di Aeroporti di Roma, società del Gruppo Atlantia che gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, per l'elettrificazione del principale scalo nazionale.La gara di Adr, si legge in una...

© Riproduzione riservata