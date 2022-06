Sui circuiti elettronici internazionali, le quotazioni del barile sono ancora alte: Brent e Wti non schiodano da quota 120. Mentre i prezzi della benzina in Usa: con un aumento di 1,3 centesimi nell'ultima settimana, il prezzo medio in Usa ha sfondato i 5 dollari al gallone, secondo la rilevazione di ieri 13 giugno (prossima rilevazione il 21 giugn...

© Riproduzione riservata