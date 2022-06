Ursula Von der Leyen

Questo sistema di mercato non funziona più. Dobbiamo riformarlo, dobbiamo adattarlo alla nuova realtà dominata dalle rinnovabili. È questo il compito che la Commissione si è assunta adesso. Non è banale, si tratta di una riforma gigantesca. Servirà tempo, deve essere ben pensata. Ma dobbiamo fare un passo avanti per adattare il nostro mercato dell'...

© Riproduzione riservata