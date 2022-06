Nell'ambito dell'annunciato collocamento in Borsa di una parte del capitale di Industrie De Nora, società specializzata tra l'altro in tecnologie per la produzione di idrogeno verde, SQ Invest, controllata da San Quirico della famiglia Garrone, che a sua volta controlla Erg, e la 7-Industries, si sono impegnati a investire ciascuno 100 milioni di e...

© Riproduzione riservata