La crisi idrica continua a preoccupare l'Italia: nel corso di questa settimana le Regioni e il governo si incontreranno per analizzare la situazione della siccità e per valutare eventuali misure per far fronte all'emergenza. Alla riunione, secondo quanto riportano le agenzie stampa, dovrebbero partecipare i ministri delle Politiche agricole e della...

© Riproduzione riservata