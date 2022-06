Ancora in rialzo il “prezzo Italia” della benzina, ininterrotto dal 25 aprile, e quello del diesel con la differenza in più sulla benzina salita, al netto delle imposte, aeuro per mille litri. Ancora in rialzo anche il risca.Oltre al denso, scende anche il fluido. Ancora pressoché stabile il gpl. È quanto emerge dalla rilevazione ...

© Riproduzione riservata