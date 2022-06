Acea ha ricevuto ieri sera le dimissioni del consigliere di amministrazione in quota Suez, Giovanni Giani. Lo fa sapere la mutiutility in una nota, spiegando che "tale decisione è motivata dagli altri impegni professionali cui lo stesso è chiamato".Giani, consigliere non esecutivo e non indipendente è presidente del Comitato per il territorio non...

© Riproduzione riservata