Prezzi d'acquisto poco mossi oggi, in un mercato in pieno “fine mese”. Il Cif Med ieri pomeriggio in chiusura ha piazzato per domani un tonfo sui gasoli. In queste ore inoltre il Gasoil su Londra sta indicando un altro crollo di circa 40 $/t. Questa mattina la benzina ha incamerato 1 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo quasi 4, i...

© Riproduzione riservata