Il ministero della Transizione ecologica ha trasmesso alla Camera il testo del DM sulla fine dei prezzi tutelati dell'energia elettrica per le microimprese dal 1 gennaio. La X commissione Attività produttive dovrà rendere il parere entro il 31 luglio. Il provvedimento, disponibile in allegato, prevede iniziative e campagne informative per un ingres...

© Riproduzione riservata