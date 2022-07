Il prezzo unico di acquisto (Pun) sulla borsa elettrica italiana per la giornata di domani è tornato sopra i 500 € per MWh: finora è successo solo due volte dall'avvio del mercato nel 2004. Il Pun in particolare si è attestato a 540,26 € per MWh, il secondo maggior valore giornaliero di sempre dopo i 587,67 € dell'8 marzo scorso.Il prezzo unico ...

© Riproduzione riservata