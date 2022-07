La raffineria di Sannazzaro sta per riavviare l'impianto Hydrocracking-2. In un contesto di crescita della domanda per l'aumento dei consumi e per il conflitto russo-ucraino che determina la crisi del gas naturale, il futuro per la raffineria sembra più roseo. Dopo l'avvio dell'impianto I-Gas, fermo da otto mesi unitamente ad altri sei impianti pro...

© Riproduzione riservata