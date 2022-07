La maggioranza e il governo hanno concordato per inserire nel disegno di legge annuale sulla Concorrenza 2021 una delega al governo per riordinare la normativa sulle rinnovabili. La delega dev'essere attuata entro 12 mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, attualmente in discussione in commissione alla Camera...

© Riproduzione riservata