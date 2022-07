Carburometro, il barometro dei carburanti

I prezzi dei carburanti di oggi e un'indicazione sulle probabili evoluzioni, in aumento o in diminuzione: è il Carburometro di Staffetta Quotidiana, una sorta di barometro dei prezzi dei carburanti che offre a colpo d'occhio i prezzi medi nazionali di oggi per tutti i carburanti dei maggiori marchi, in modalità self service e servito, e uno sguardo sulle tendenze in atto per benzina e gasolio, sulla base delle variazioni delle quotazioni dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali.

Nel dettaglio, la lancetta indica la tendenza per domani, il numero nel riquadro il prezzo medio nazionale di oggi in modalità self service, mentre nella tabella allegata trovano spazio i prezzi di tutti i carburanti dei maggiori marchi.

Sulla base dei dati disponibili oggi, il prezzo della benzina è previsto domani in lieve calo, quello del gasolio in lieve rialzo. Ne discende che - in linea di massima - per la benzina converrebbe (se possibile) aspettare a fare il pieno, mentre per il gasolio converrebbe fare rifornimento oggi.

Il Carburometro è sul sito della Staffetta a questo indirizzo.

