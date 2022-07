L'11 aprile le associazioni che riuniscono i Tso di tutta Europa, Entso-e ed Entsog, hanno pubblicato il documento scenari per la redazione dei Piani di sviluppo decennali delle reti elettriche e gas. La pubblicazione, ogni due anni, del piano di sviluppo della rete rientra tra i compiti degli Entso per l'energia elettrica e per il gas naturale fis...

© Riproduzione riservata