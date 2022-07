Edp è pronta da avviare la produzione nel suo primo impianto solare galleggiante in Portogallo. Lo annuncia la stessa società in una nota. Composta da 12mila pannelli per una capacità di 5 MW, per una produzione stiumata in 7,5 GWh all'anno, l'impianto è situato nella regione di Alqueva e in Europa è il più grande parco solare galleggiante in un ba...

