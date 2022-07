Luglio si avvia alla conclusione con un forte recupero dei gasoli. Questa mattina la benzina è rincarata di 3 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo di 22, il risca di 23, mentre il denso Btz è sceso di 1 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate questa mattina nelle tre macroaree di riferimento si può ricavare, in base a...

