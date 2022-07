Gasoli e oil combustibili in forte aumento, a fronte dell'ennesimo ribasso della verde che ha collezionato il sesto calo consecutivo. Questa mattina la benzina ha perso 9 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo sono schizzati di 31 euro, il risca di 20 e il denso Btz di 41 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate questa m...

© Riproduzione riservata