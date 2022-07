È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio il decreto del presidente del Consiglio 12 luglio 2022 “Disposizioni per l'attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a.”. Il provvedimento individua in Acciaierie d'Italia (ex Ilva) il primo destinatario del sostegno introdott...

© Riproduzione riservata