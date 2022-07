Dopo il voto in Senato di mercoledì, il presidente del Consiglio Mario Draghi si è dimesso. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sciolto le Camere e ha convocato le elezioni per il 25 settembre. Nel frattempo, però, il governo resta in carica per il “disbrigo degli affari correnti”. Nella riunione di ieri sera, e dopo le indicazioni ...

