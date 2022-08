Prosegue l'attuazione del piano di installazione di stazioni di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici messo in campo da Free To X, società del gruppo Autostrade per l'Italia dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, con due nuovi punti di ricarica: Arno Ovest, sulla autostrada A1 Milano-Napoli, e, da domani, Brianza Sud, ...

© Riproduzione riservata