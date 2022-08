Riformare e ammodernare il settore, fermare l'illegalità fiscale e contrattuale, azzerare i costi per le transazioni elettroniche, un meccanismo di compensazione per restituire ai gestori l'anticipo del taglio dell'accisa, stabilire criteri e requisiti per l'affidamento delle aree di servizio. E, per quanto riguarda le autostrade, rivedere i bandi ...

© Riproduzione riservata