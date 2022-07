Ricavi consolidati in aumento a 2.347,7 milioni di euro (+28,7%); Ebitda consolidato a 682,5 milioni (+10,3%), grazie soprattutto al settore idrico e ai rifiuti, per effetto della variazione di perimetro e per i maggiori margini generati dalla cessione a prezzi più elevati dell'energia elettrica prodotta dai termovalorizzatori, oltre che per l'eson...

© Riproduzione riservata