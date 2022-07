Maire Tecnimont ha chiuso il semestre con ricavi a 1 miliardo 615 milioni 400.000 euro, in aumento del 21,7% sullo stesso periodo 2021; utile netto a 40 milioni 600.000 euro, in aumento del 10,7%; ebitda a 97 milioni 400.000 euro, in aumento del 21,8%; portafoglio ordini a 9,2 miliardi di euro e una pipeline commerciale dal valore di 52,7 miliardi,...

© Riproduzione riservata