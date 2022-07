Un rosso di 5,3 miliardi di euro nel primo semestre, dovuto principalmente al calo della produzione nucleare per manutenzioni e alle vendite a prezzo regolato imposte dallo Stato per contenere gli effetti dei rincari sui consumatori, e in misura minore dal calo della produzione idroelettrica. È quanto emerge dalla relazione semestrale di Edf approv...

© Riproduzione riservata