Scendono le medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, soprattutto grazie ai ribassi delle pompe bianche. Continuano ad aumentare i prezzi del metano. Brent a 103 dollari, quotazione della benzina in aumento, gasolio in calo. Benzina self service a 1,88 euro/litro in media nazionale, il gasolio sotto 1,86.Queste sono le medie dei...

© Riproduzione riservata