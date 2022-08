Tutti in calo i prodotti, fatta eccezione per il denso Btz. I dati emergono dalle quotazioni medie deid'acquisto calcolate dalla(v. tabella in allegato), che vanno. Alla benzina è tra 1325 e 1331 euro per mille litri (-45 e -49 euro); il gasolio autotrazione tra 1351 e 1357 euro per mille li...

© Riproduzione riservata