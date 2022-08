Se la situazione dei mercati non cambia, le bollette del gas per le famiglie raddoppieranno il primo ottobre, mentre la difficoltà a trovare volumi sul mercato all'ingrosso rischia di far crescere crescita i casi di attivazione del servizio di default trasporto e di determinare un trasferimento massivo dei clienti finali nei servizi di ultima istan...

© Riproduzione riservata