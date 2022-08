Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo per l'innovazione con Cnh Industrial Italia. L'accordo prevede lo sviluppo di un trattore ibrido elettrico nello stabilimento di Modena. Le risorse per finanziare l'intervento sono pari a 39,4 milioni di euro, di cui il Mise mette a disposizione agevolazioni per 7,9 ...

