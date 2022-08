La nave-rigassificatore che sarà installata a Piombino

Il presidente della Toscana e commissario al rigassificatore di Piombino Eugenio Giani ha annunciato che la conferenza dei servizi per l'impianto si aprirà il 19 settembre, ricordando che per rilasciare l'autorizzazione avrà tempo fino al 29 ottobre."Stamattina - ha detto ieri Giani - ho firmato la convocazione della conferenza di servizi per il ...

