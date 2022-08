Shell ha firmato un accodo ventennale per l'acquisto di 2,1 milioni di tonnellate all'anno di Gnl da Energy Transfer LP che dal 2026 saranno prodotte nell'impianto di liquefazione Usa di Lake Charles, in Louisiana. Shell era in origine tra gli investitori dell'impianto, che a regime produrrà 16,4 mln t/a ma due anni fa ne era uscita quando i prezz...

© Riproduzione riservata