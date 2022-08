E' iniziata nelle prime ore di oggi come annunciato la fermata per manutenzione del gasdotto Russia-Germania Nord Stream che durerà fino alle 3 am del 3 settembre. Come avvenuto anche in occasione della precedente fermata per manutenzione, il minor apporto di gas sul tubo russo-tedesco si è tradotto in un calo anche dei flussi dalla Russia verso l'...

© Riproduzione riservata