L'Arera concluderà entro il 31 dicembre la definizione di tariffe di distribuzione gas per la Sardegna in linea con quelle degli altri ambiti tariffari con costi assimilabili, come previsto dal Dpcm 29marzo 2022 sulle metanizzazione dell'isola (v. Staffetta 04/04) ....

