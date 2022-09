Dal 17 novembre le imprese interessate potranno presentare le domande per l'accesso ai 750 milioni di euro dal Fondo per la crescita sostenibile previsti da un decreto Mise di fine 2021 per finanziare progetti del valore tra 3 e 40 mln nell'ambito della decarbonizzazione e l'economia circolare applicate ai loro processi produttivi...

