Anna Bettozzi

Quattordici anni e due mesi di carcere. È la richiesta di condanna formulata dalla procura di Roma per Anna Bettozzi (in arte Ana Bettz) nel processo con rito abbreviato del filone romano dell'inchiesta Petrol-Mafie Spa, condotta in collegamento tra le procure di Roma, Catanzaro, Reggio Calabria e Napoli nell'aprile dello scorso anno...

© Riproduzione riservata