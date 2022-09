Nelle ultime settimane, le capitanerie di porto pugliesi hanno ricevuto altri due progetti eolici galleggianti. Sono inoltre disponibili alcuni dettagli in più per due progetti segnalati nelle scorse settimane.La capitaneria di Bari ha ricevuto l'istanza di concessione demaniale marittima un nuovo progetto di Hope, acronimo di Hydrogen of People,...

