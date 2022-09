L'aliquota agevolata del 5% si applica all'intera fornitura del gas resa all'utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea. È quanto scrive l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 47/E del 6 settembre sul tema sollevato lo scorso luglio dalla risposta n. 368 del 7 luglio in merito all...

