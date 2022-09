“La soluzione ideale sarebbe ottenere una deroga almeno parziale per l'embargo dei greggi russi per un periodo di almeno 1 anno; in alternativa, risulterebbe necessaria per tutta la durata dell'embargo un'adeguata linea di credito per l'emissione delle lettere di credito per l'acquisto del greggio non russo. In ogni caso, è necessario prevenire con...

© Riproduzione riservata