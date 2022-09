Il ministero della Transizione ecologica ha adottato il cronoprogramma di attuazione delle misure prioritarie inserite nella Strategia nazionale per l'economia circolare, essenziale per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal paese nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il cronoprogramma, approvato dal Dipartimento per l...

© Riproduzione riservata