Saipem si è aggiudicata due nuovi contratti in Costa d'Avorio per un valore complessivo di circa 1 miliardo di euro. I contratti sono stati assegnati dal consorzio Eni Costa D'Avorio-Petroci per il progetto Baleine Phase 1, per lo sviluppo dell'omonimo giacimento di olio e gas nell'offshore della Costa d'Avorio situato a 1.200 metri di profondità. ...

