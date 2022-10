Sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma per oggi potrebbe arrivare un altro provvedimento da 10 miliardi di euro per tagliare i costi dell'energia e dei carburanti. Lo anticipa ilin un articolo pubblicato oggi. Tra le misure, un nuovo bonus per i contribuenti e nuovi aiuti alle imprese per il mese di dicembre. C'è anche l'i...

© Riproduzione riservata