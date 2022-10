Plenitude (Eni) ha inaugurato oggi l'impianto eolico spagnolo El Monte da 104,5 MW, nella regione Castiglia-La Mancha, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni ministeriali, regionali, provinciali e locali. l'impianto, si legge in una nota, è stato realizzato in collaborazione con Azora Capital, partner strategico di Plenitude in Spagna ne...

© Riproduzione riservata