Roberto Cerreto (foto riparteitalia.it)

Con l'approssimarsi della fine del governo Draghi, è terminato lo scorso 23 settembre l'incarico di Roberto Cerreto come capo di Gabinetto del ministero della Transizione ecologica. Cerreto era stato scelto come capo di gabinetto del Mite all'inizio del mandato del ministro Roberto Cingolani, a marzo 2021. Consigliere parlamentare alla Camera, in p...

