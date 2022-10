Eni ha avviato la fornitura di volumi addizionali di gas naturale liquefatto per l'inverno 2022-2023 presso il terminale di rigassificazione di Panigaglia, a La Spezia. Il primo carico, si legge in una nota, è stato consegnato nella giornata di domenica, con volumi provenienti dall'Angola, utilizzando il ricarico dai terminali in Spagna su navi di ...

